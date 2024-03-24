Игрок «Спартака» пожертвовал полмиллиона рублей для пострадавших в теракте

Нападающий московского "Спартака" и сборной России Александр Соболев пожертвовал 500 тыс. рублей пострадавшим в результате теракта в московском концертном зале "Крокус Сити Холл". Футболист выложил скрин перевода в своих социальных сетях.

Вечером 22 марта в ТЦ "Крокус Сити Холл" случился теракт. Сначала произошла стрельба, а осле нападавшие подожгли концертный зал. По предварительным данным, пострадали не менее 100 человек. Вечером 22 марта в ТЦ должен был пройти концерт группы "Пикник".

Соболев выступает за "Спартак" с 2020 года, перейдя из "Крыльев Советов". В текущем сезоне нападающий принял участие в 17 матчах Российской премьер-лиги (РПЛ), отметившись тремя забитыми мячами (один с пенальти) и пятью результативными передачами. После отправки в аренду Кейта Бальде и Шамара Николсона он остался единственным нападающим команды.

МЧС обновило данные о пострадавших в «Крокус Сити Холле»

В марте Соболев не попал в окончательный список сборной России на игры против Парагвая и Сербии.