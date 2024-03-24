Московский «Спартак» наградил спасшего людей в «Крокусе» школьника

Представители московского ФК «Спартак» наградили 15-летнего Ислама Халилова, который вывел из горящего «Крокус Сити Холла» свыше 100 человек. Об этом пишет Telegram-канал Mash.

Отмечается, что подросток учится в школе, подрабатывает в гардеробе «Крокуса», в свободное от учёбы и работы время играет за детскую сборную «Спартака».

По данным канала, клуб организовал встречу с футболистами основной команды, подарил мальчику именную футболку и абонемент на все домашние матчи клуба.

Напомним, что 22 марта четверо вооруженных автоматическим оружием террористов напали на комплекс. Многие сотрудники «Крокуса» предприняли все возможное, чтобы спасти посетителей.

Так, Ислам заметил, что большая группа людей побежала в сторону туалета, в тупик, взял ситуацию под контроль и начал руководить эвакуацией. Он смог провести людей на территорию Экспо, а дальше через служебное помещение на улицу — в безопасность.

В интервью журналистам мальчик сообщил в дальнейшем, что всем администраторам проводили инструктаж на случай ЧП, и всё, что он делал, — чётко следовал инструкции.

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Ранее сообщалось, что Ислама наградят медалью мусульман России «За заслуги».