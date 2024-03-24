Виктор Гусев рассказал о спасшей его сотруднице «Крокуса»

Виктор Гусев в социальной сети рассказал, как спасался из зала в «Крокусе», куда он пришел вместе с женой, другом и его сыном.

«Мы с женой сидели в ложе, которая нависает над задней частью партера. Вдруг я увидел, что люди в партере, под моей ложей, из центра зала, рванули к сцене, полезли на сцену, побежали за кулисы. В этот же момент я услышал автоматные очереди, взрывы и дым».

Комментатор отметил, что выбраться из «Крокус Сити Холла» во время атаки террористов ему и многим другим людям помогла работавшая там женщина, сообщает gazeta.ru.

«Нас спасла София Мейер. Невысокого роста, темноволосая сотрудница «Крокуса» сначала помогла заблокировать двери всех лож, которые мы уже начали баррикадировать мебелью, чтобы не пустить туда террористов. А потом, сказав: «За мной!», вывела нас из узкого коридора через дым, под треск выстрелов по лестнице на улицу единственным путем к спасению», — написал Гусев.

В Красногорске в пятницу, 22 марта, произошел теракт. Четверо террористов ворвались в здание, из автоматического оружия расстреляли посетителей, охранников, сотрудников «Крокуса», разбросали зажигательные шашки.