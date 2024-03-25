Моуриньо заявил, что летом возглавит новый клуб

Известный португальский тренер Жозе Моуриньо заявил, что летом планирует возглавить новый клуб. По словам специалиста, он хочет вернуться к работе, и у него есть интересные предложения.

«У меня нет клуба, я свободен, но я хочу работать. Будьте уверены, этим летом я хочу вернуться к работе. Моя жизнь — футбол, я могу тренировать везде, где у меня нет проблем» - цитирует тренера Caltiomercato.

Напомним, последним клубом Моуриньо была итальянская «Рома», которую наставник покинул в середине января текущего года.

Ранее бывший футболист сборной России Владимир Быстров заявлял, что тренер может возглавить московский «Спартак».