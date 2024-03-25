Полузащитник «Реала» и сборной Германии Тони Кроос ответил на вопрос о своём будущем.

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«Моё будущее? Я решу через месяц-два, а там посмотрим», — приводит слова Крооса журналист Фабрицио Романо в соцсетях.

В нынешнем сезоне Кроос провёл за «Реал» 38 матчей во всех турнирах, в которых отметился одним голом и семью результативными передачами. Контракт Тони с мадридским клубом действует до конца июня этого года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 14 млн.

«Реал» располагается на первой строчке испанской Примеры, в активе команды Карло Анчелотти 72 очка в 29 матчах.