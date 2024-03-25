Сборная Италии обыграла Эквадор в товарищеском матче

Сегодня, 25 марта, завершился товарищеский матч между сборными Италии и Эквадора. Команды играли на стадионе «Ред Булл Арена» (Хэррисон, США). Номинальные хозяева одержали победу со счётом 2:0.

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На 3-й минуте матча гол забил итальянский полузащитник Лоренцо Пеллегрини. На 90+4-й минуте окончательный счёт в матче установил итальянец Николо Барелла.

В матче также было показано четыре жёлтые карточки. На 38-й минуте предупреждение получил итальянец Жоржиньо, на 66-й минуте жёлтую карточку перед собой увидел Николо Дзаньоло, а на 74-й минуте арбитр показал жёлтую карточку Джанлуке Манчини. На 89-й минуте жёлтую карточку получил эквадорский защитник Пьеро Инкапье.

Напомним, что 22 марта 2024 года, сборная Италии провела товарищеский матч с Венесуэлой (2:1). Голами в той встречи отличились итальянец Матео Ретеги, а также венесуэльский нападающий Дарвин Мачис. Эквадор в этот же день обыграл сборную Гватемалы со счётом 2:0.