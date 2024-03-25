Виктор Осимхен определился со своим будущим

Нигерийский нападающий «Наполи» Виктор Осимхен с большей долей вероятности покинет итальянский клуб в летнее трансферное окно.

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Как сообщает журналист Руди Галетти в соцсетях, форвард неаполитанской команды склоняется к переходу в лондонский «Челси».

Напомним, Осимхен выступает за «Наполи» с 2020 года. В нынешнем сезоне футболист сборной Нигерии принял участие в 24 матчах во всех турнирах, в которых он отметился 13 голами и четырьмя результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2026 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 110 млн.