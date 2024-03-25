В Госдуме высказались о проведении матчей РПЛ без зрителей

Депутат Госдумы, олимпийская чемпионка по конькобежному спорту Светлана Журова ответила, нужно ли проводить 22-й тур Российской премьер-лиги (РПЛ) без зрителей. Ее слова передает «Рейтинг букмекеров».

«Сложно сказать — это должны решить наши спецслужбы. Мы не можем отменить все планирующиеся спортивные мероприятия, но вопросы ограничений — дело определенных структур. Наверное, нужно общее решение, рекомендация, касающаяся всех предстоящих спортивных мероприятий. Понятно, что после таких ужасных трагических событий люди могут потерять бдительность. Поэтому спецслужбы рассчитают все риски и примут решение», — сказала Журова.

22 марта в ТЦ «Крокус Сити» произошел теракт. Сначала произошла стрельба, а после нападавшие подожгли концертный зал. Вечером в тот день в ТЦ должен был пройти концерт группы «Пикник».

22-й тур РПЛ должен стартовать 29 марта матчем в Москве между «Динамо» и «Ростовом». Сейчас в чемпионате пауза на матчи сборных.

В 20-м туре РПЛ «Зенит» разгромил «Урал» со счетом 4:1. Это позволило команде Сергея Семака подняться на первое место в турнирной таблице. На второе место переместился «Краснодар», который уступил «Ростову» со счетом 1:2. Тройку лидеров замыкает «Динамо».