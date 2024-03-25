РПЛ сделала заявление по поводу ограничений зрителей в 22 туре

Российская премьер-лига в своем официальном Telegram-канале заявила, что подготовка в ближайшим матчам лиги проводится с учетом повышенных мер безопасности.

«Российская Премьер-Лига находится в контакте с силовыми ведомствами и органами исполнительной власти. Подготовка к проведению 22-го тура Мир РПЛ проходит с учетом повышенных мер безопасности участников соревнований и зрителей. Решения по возможным ограничениям посещаемости принимают органы исполнительной власти регионов», — говорится в заявлении.

Также в организации сообщили, что все матчи ближайшего тура начнутся с минуты молчания.

22 марта в ТЦ «Крокус Сити» произошел теракт. Сначала произошла стрельба, а после нападавшие подожгли концертный зал. Все они задержаны и заключены под стражу.

22-й тур РПЛ должен стартовать 29 марта матчем в Москве между «Динамо» и «Ростовом». Сейчас в чемпионате пауза на матчи сборных.

В 20-м туре РПЛ «Зенит» разгромил «Урал» со счетом 4:1. Это позволило команде Сергея Семака подняться на первое место в турнирной таблице. На второе место переместился «Краснодар», который уступил «Ростову» со счетом 1:2. Тройку лидеров замыкает «Динамо».