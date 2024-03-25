Генсек РФС назвал возможные сроки возвращения на международные турниры

Генсек РФС о возвращении России: «Разговор с УЕФА строится так: «Коллеги, допустите нас до ближайшего разумного цикла отбора». Я бы хотел, чтобы нас вернули в еврокубки завтра, но это невозможно»
Генсек РФС назвал возможные сроки возвращения России на международные турниры.
– Вы в тесном контакте с УЕФА и ФИФА, общаетесь насчет возвращения российских клубов на евроарену. Можете ли назвать год, на который рассчитываете, когда нас вернут?
– Я бы хотел, чтобы завтра нас вернули в еврокубки, но это невозможно. Я рассчитываю, что УЕФА как можно быстрее примет это решение. На какой бы год я ни рассчитывал, нужно исходить от того, когда это решение примет УЕФА. Разговор с ними у нас строится на предмет: «Коллеги, допустите нас до ближайшего разумного цикла отбора».
На чемпионат Европы в 2024 году мы попасть уже не можем по спортивным причинам – это логично. Дальше стартуют новые соревнования, на которые мы хотим быть допущенными. Это наша задача. Мы хотим попасть в каждое ближайшее соревнование, – сказал Максим Митрофанов.
«Барса» не планирует зарабатывать на продаже молодых игроков. Каталонцы отказались от 35 млн евро за Форта
Из-за гомофобных кричалок болельщиков Мексики дважды останавливали финал Лиги наций КОНКАКАФ
Мостовой о «Спартаке»: «Удивлюсь, если Абаскаля уволят сейчас. Никакой логики – сначала продлевают и кричат, что все супер, потом проигрывают один матч и собираются увольнять»