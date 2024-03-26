Мостовой назвал игрока, который должен заменить Промеса в «Спартаке»

Известный российский экс-футболист Александр Мостовой высказался о ситуации нападающего «Спартака» Квинси Промеса, который приговорён к тюремному заключению на родине, в Нидерландах. По мнению Мостового, ждать Промеса в стане красно-белых уже вряд ли стоит. Также эксперт назвал футболиста, который должен заменить нидерландца в составе «Спартака». Мостовой считает, что роль лидера должен взять на себя Антон Зиньковский.

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«Наверное, Промеса ждать уже не стоит. В этом сезоне уж точно. Похоже, история Квинси в «Спартаке» завершена. На Зиньковском теперь лежит большая ответственность — он должен заменить Промеса. Антону надо прибавлять и выходить на новый уровень — данные для этого есть. Ему придется взять роль лидера атаки на себя», — приводит слова Александра Мостового «РБ Спорт».

Напомним, Промеса приговорили к шести годам тюрьмы за контрабанду крупной партии наркотиков и к полутора годам за поножовщину с двоюродным братом. Общий срок лишения свободы Промеса — 7,5 года.