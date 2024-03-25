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Мостовой о «Спартаке»: «Удивлюсь, если Абаскаля уволят сейчас. Никакой логики – сначала продлевают и кричат, что все супер, потом проигрывают один матч и собираются увольнять»

Александр Мостовой высказался о возможном уходе Гильермо Абаскаля из «Спартака».

Мостовой высказался о возможном уходе Абаскаля из «Спартака»
© Sports.ru

Ранее появилась информация, что Абаскаль может быть уволен до окончания текущего сезона при неудовлетворительных результатах команды.

«Если Абаскаля уволят сейчас, то для меня это станет удивлением. Как я уже говорил много раз, логики никакой нет. Сначала продлевают, потом кричат, что все супер, потом проигрывают один матч и собираются увольнять. Про Абаскаля я все сказал полтора года назад. Свое мнение я не менял и не буду менять. Абаскаль ничего не потеряет – он уже выиграл. В России его знают все. Правда, в Испании никто его не знает», – сказал бывший полузащитник сборной России Александр Мостовой.
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