Мостовой высказался о возможном уходе Абаскаля из «Спартака»

Мостовой о «Спартаке»: «Удивлюсь, если Абаскаля уволят сейчас. Никакой логики – сначала продлевают и кричат, что все супер, потом проигрывают один матч и собираются увольнять»
Александр Мостовой высказался о возможном уходе Гильермо Абаскаля из «Спартака».
Ранее появилась информация, что Абаскаль может быть уволен до окончания текущего сезона при неудовлетворительных результатах команды.
«Если Абаскаля уволят сейчас, то для меня это станет удивлением. Как я уже говорил много раз, логики никакой нет. Сначала продлевают, потом кричат, что все супер, потом проигрывают один матч и собираются увольнять. Про Абаскаля я все сказал полтора года назад. Свое мнение я не менял и не буду менять. Абаскаль ничего не потеряет – он уже выиграл. В России его знают все. Правда, в Испании никто его не знает», – сказал бывший полузащитник сборной России Александр Мостовой.
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Мостовой о «Спартаке»: «Удивлюсь, если Абаскаля уволят сейчас. Никакой логики – сначала продлевают и кричат, что все супер, потом проигрывают один матч и собираются увольнять»