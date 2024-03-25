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Футболисты, которые получили травмы во время перерыва на сборные: Нойер, Азмун, Баркола, Уолкер, Мостовой, Кьер

А ещё пострадали «ПСЖ», «Интер», «Милан», «Рома», «Сити», «Юнайтед», и «Бавария».

Топ-клубы потеряли важнейших игроков в паузу на матчи сборных
© Чемпионат.com

Первая международная пауза в 2024 году заметно пополнила список травмированных. Кто-то получил повреждение в матчах за сборные, кто-то — на тренировке, а кто-то — в игре за клуб.

Брэдли Баркола («ПСЖ»)

Молодой футболист «ПСЖ» попросил замену в первом тайме товарищеского матча молодёжной сборной Франции. Первое обследование выявило повреждение подколенного сухожилия. Точных сроков восстановления пока нет, но предполагается, что Баркола точно пропустит матч Лиги 1 с «Марселем» (31 марта) и кубковую игру с «Ренном» (3 апреля). Не исключено, что он не успеет восстановиться к первой встрече 1/4 финала Лиги чемпионов с «Барселоной» (10 апреля). Возможно, Баркола сыграет в ответном матче, но и здесь пока есть сомнения.

Кайл Уолкер («Манчестер Сити»)

Уолкер травмировался в товарищеском матче сборных Англии и Бразилии (0:1). Его противостояние с Винисиусом можно было рассматривать как анонс четвертьфинала Лиги чемпионов. Там «Манчестер Сити» встретится с «Реалом». Но Уокера хватило только на 20 минут. Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт заявил, что ситуацию оценят в ближайшие дни. Главный вопрос: успеют ли Кайла поставить на ноги к первому матчу с «Реалом» (9 апреля)?

Марио Фернандес («Зенит»)

«Зенит» во время международного перерыва съездил в Белград, где провёл товарищеский матч с «Црвеной Звездой». Лидер чемпионата России проиграл (0:1) и потерял Фернандеса. Фланговый защитник появился в перерыве, но ушёл с поля через 32 минуты. По словам главного тренера сине-бело-голубых Сергея Семака, после падения Марио перестал чувствовать определённые части тела. Пока непонятно, насколько серьёзна травма бразильца с российским паспортом. 30 марта «Зенит» проведёт гостевой матч РПЛ с «Крыльями Советов».

Андрей Мостовой («Зенит»)

Ещё один футболист «Зенита», который получил травму. Правда, Мостовой сломался не в клубе, а в сборной. Он уехал из расположения национальной команды ещё до матча с Сербией (4:0). По словам главного тренера сборной России Валерия Карпина, Андрей повредил голеностоп. В ближайшее время врачи сине-бело-голубых оценят состояние игрока. «Посмотрим, насколько серьёзна травма, однако, насколько я знаю, это повреждение позволит Мостовому принять участие в матчах после возобновления чемпионата», — сказал Сергей Семак.

Мануэль Нойер («Бавария»)

37-летний вратарь не играл за сборную Германии с ЧМ-2022. Позднее он сломал ногу, после чего очень долго восстанавливался. А теперь Мануэль повредил приводящую мышцу бедра в расположении сборной. Естественно, Нойер пропустил матч с Францией (2:0) и точно не сыграет с Нидерландами (26 марта). По словам главного тренера сборной Германии Юлиана Нагельсмана, вратарь пропустит несколько дней. Не исключено, что Нойер не поможет «Баварии» в матче с дортмундской «Боруссией» (30 марта). При этом Нагельсманн уже сообщил, что Мануэль будет основным вратарём сборной Германии на домашнем Евро.

Ян Зоммер («Интер»)

Ещё один вратарь топ-клуба выбыл из строя. В отличие от Нойера, Зоммер получил травму во время матча. Сборная Швейцарии сыграла вничью с Данией (0:0), а Зоммер ушёл с поля ещё в конце первого тайма. Голкипер уже покинул сборную и отправился в расположение «Интера», где его ждут новые медицинские тесты. У Зоммера повреждение правого голеностопа. Для «Интера» остаток сезона, по сути, превратился в формальность. Команда вылетела из Лиги чемпионов и Кубка Италии, а в чемпионате страны опережает ближайшего преследователя на 14 очков.

Сердар Азмун («Рома»)

Иран разгромил Туркменистан (5:0) в матче отборочного цикла ЧМ-2026. Бывший нападающий клубов РПЛ Сердар Азмун отметился голом в первом тайме, но потом получил повреждение. И, судя по всему, серьёзное. «Нужно сделать МРТ, но я уверен, что порвал подколенное сухожилие», — сказал Азмун иранским СМИ. По информации Tehran Times, Сердар прошёл обследование, которое выявило наличие той травмы, у которой говорил футболист. На восстановление игроку потребуется не меньше месяца. «Рома» пока не публиковала новость о сроках восстановления, поскольку проведёт обследование в Риме.

Симон Кьер («Милан»)

34-летний датчанин получил повреждение в контрольном матче своей сборной со Швейцарией (0:0). Кьер покинул поле в середине второго тайма. По словам защитника, он почувствовал дискомфорт в бедре. Впрочем, сам Симон не думает, что у него серьёзная травма, но нужно дождаться результатов обследования. Замену он попросил в качестве меры предосторожности. За ситуацией внимательно следят представители «Милана».

Гарри Магуайр («Манчестер Юнайтед»)

Защитника заменили в середине второго тайма в матче сборной Англии с бразильцами. Изначально казалось, что тренерский штаб англичан сделал это в плановом режиме. Однако на следующий день Гарри покинул расположение сборной и отправился в клуб для прохождения медосмотра на предмет травмы (информация от The Sun). Не так давно Магуайр оправился от повреждения паха, из-за которого пропустил несколько матчей. Если травму Гарри подтвердят, это будет печальная новость для Эрика тен Хага, ведь в списке травмированных значится ещё один центральный защитник клуба — Лисандро Мартинес.

Футбол
Гарри Магуайр
Симон Кьер
Гарет Саутгейт
Кайл Уолкер
Андрей Мостовой
Сергей Семак
Мануэль Нойер
Валерий Карпин
Ян Зоммер
Марио Фернандес
СБОРНАЯ РОССИИ
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Манчестер Юнайтед
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