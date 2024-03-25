Ислам Халилов, спасший людей в «Крокусе», хотел бы стать футболистом

Пятнадцатилетний Ислам Халилов, оказавший помощь в эвакуации людей во время теракта в «Крокус Сити Холле», в эфире телеканала «Матч ТВ» рассказал о мечте стать профессиональным футболистом.

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В пятницу вечером террористы открыли стрельбу в «Крокус Сити Холле» в Красногорске. По последним данным СК России, погибли 137 человек. Главное следственное управление СК возбудило уголовное дело о теракте. Президент России Владимир Путин объявил 24 марта днем общенационального траура.

В воскресенье «Спартак» пригласил Халилова на встречу с футболистами команды, подарил ему футболку и абонемент на домашние матчи.