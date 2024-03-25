Ислам Халилов, спасший людей в «Крокусе», хотел бы стать футболистом

«В будущем хотел бы стать профессиональным футболистом» — 15‑летний Ислам Халилов, спасший людей в «Крокусе»
Пятнадцатилетний Ислам Халилов, оказавший помощь в эвакуации людей во время теракта в «Крокус Сити Холле», в эфире телеканала «Матч ТВ» рассказал о мечте стать профессиональным футболистом.
В пятницу вечером террористы открыли стрельбу в «Крокус Сити Холле» в Красногорске. По последним данным СК России, погибли 137 человек. Главное следственное управление СК возбудило уголовное дело о теракте. Президент России Владимир Путин объявил 24 марта днем общенационального траура.
В воскресенье «Спартак» пригласил Халилова на встречу с футболистами команды, подарил ему футболку и абонемент на домашние матчи.
— Изначально это был обычный рабочий день, потом раздались какие‑то странные звуки на первом этаже. Я работал на минус первом этаже гардеробщиком. После того, как люди начали убегать, выбегать со стороны лестницы и эскалатора, я понял, что теракт начался. Нас предупреждали и учили, куда людей отправлять во время теракта. Я боялся, что могут там открыть огонь на поражение. Это было самое страшное. Я находился в толпе вместе с людьми. Понимал, что надо максимально быстро и осознанно действовать, чтобы не потерять жизнь свою и жизни сотни людей. У меня внутри все изменилось. Я понял, что никого не надо бояться, кроме бога. Честно говоря, я себя героем не считаю, это просто часть моей работы была. Я делал все по инструкции. Скорее всего, это все с детства, меня папа учил помогать, чем сможешь. У меня полноценная семья: есть мама и папа, братик есть, ему 8 лет, сестре три года. Папа — строитель, мама — кондитер. Я с детства болею за «Спартак». Играл за академию «Спартака» и был очень рад, когда увидел всех игроков вживую. Они меня похвалили, подарки дали. Безумно рад, очень им благодарен. Почему именно футбол? Я занимаюсь им шесть лет. У меня была своя дворовая команда, потом ФК «Красногорский», потом я поступил в академию «Спартака». Шесть лет занимался футболом, хотелось бы, чтобы детская мечта сбылась: стать профессиональным футболистом и играть на большой арене перед зрителями и болельщиками, — сказал Халилов в эфире программы «Есть тема!» на телеканале «Матч ТВ».