Ориньо рассказал, как вместе с игроком «Зенита» стал свидетелем перестрелки

Бразильский защитник московской «Родины» Ориньо поделился воспоминаниями о том, как они с Нино, на данный момент выступающим за санкт-петербургский «Зенит», стали свидетелями перестрелки.

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«Я долго играл вместе с Нино во «Флуминенсе». База клуба находилась рядом с фавелами в Рио-де-Жанейро. В один день произошёл конфликт между полицейскими и наркоманами. Мы тренировали штрафные, и вдруг началась стрельба. Прямо рядом с нами! Мы сильно испугались и сбежали с тренировки», — приводит слова Ориньо Sport24.

Напомним, Ориньо стал футболистом «Родины» в зимнее трансферное окно сезона-2023/2024. Ранее он выступал за минское «Динамо» и ряд бразильских клубов — «Жувентус», «Сантос», «Понте‑Прета», «Флуминенсе» и «Оэсте».

Нино перешёл в «Зенит» в январе этого года. Сине-бело-голубые приобрели 26-летнего игрока обороны у бразильского «Флуминенсе» за € 5 млн. Контракт игрока с российским клубом действует до конца 2028 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 10 млн.