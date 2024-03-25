КДК РФС вынес решение по эпизоду с удалением Кордовы в матче с «Локомотивом»

Контрольно‑дисциплинарный комитет РФС вынес решение по эпизоду с удалением нападающего «Сочи» Серхио Кордовы в матче 20-го тура Российской Премьер-Лиги с «Локомотивом» (2:2). Напомним, форвард получил прямую красную каточку на 75-й минуте игры за агрессивное поведение, отмахнувшись от защитника железнодорожников Евгения Морозова.

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