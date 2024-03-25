Криштиану Роналду – лидер по числу упущенных моментов за сезон в саудовской лиге.

Как сообщает Mundo Deportivo со ссылкой на статистический портал Sofascore, в нынешнем сезоне форвард «Аль-Насра» не реализовал 20 голевых моментов. Вторым после Роналду по данному показателю идет форвард «Аль-Хилаля» Александар Митрович с 19 упущенными моментами, 3-м – нападающий «Аль-Иттифака» Мусса Дембеле, не реализовавший 15 моментов.

Отметим, что Криштиану Роналду является лучшим бомбардиром чемпионата Саудовской Аравии в нынешнем сезоне с 23 голами в 22 матчах.