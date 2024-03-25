Названы три лучших российских игрока «Спартака»

Бывший генеральный директор московского "Спартака" Юрий Первак рассказал о футболистах, которые ему нравятся в нынешнем составе красно-белых, выделив Антона Зиньковского, Даниила Денисова и Руслана Литвинова.

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"Красно-белым нужно не стесняться и брать больше молодых и перспективных российских футболистов. Как это, например, делает "Локомотив" с молодежью "Крыльев". Достаточно было трансферных экспериментов с легионерами — сначала набирали иностранцев, потом их продавали. Уже сейчас в "Спартаке" есть костяк молодых русских футболистов, на основе которого можно построить хорошую команду. Иностранцев в целом в лиге должно быть меньше, а россиян больше", — приводит слова Первака Legalbet.

"Спартак" в данный момент занимает шестое место в Российской премьер-лиге под руководством Гильермо Абаскаля, набрав 31 очко после 20 туров. От лидирующего в турнире "Зенита" красно-белые отстают на девять баллов. Именно с "Зенитом" команда Абаскаля встретится в двухматчевом противостоянии в полуфинале Кубка России в Пути РПЛ. На недавний сбор национальной команды страны из "Спартака" Валерий Карпин вызвал четверых: Даниила Хлусевича, Антона Зиньковского, Данила Пруцева и голкипера Александра Максименко.