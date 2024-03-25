$92.78+0.16100.37+0.15
Войти в почту

Тренеру «Спартака» предложили искать новую работу

Бывший президент московского "Спартака" Андрей Червиченко заявил, что главному тренеру команды Гильермо Абаскалю нужно искать новую работу, передает "Чемпионат".

Тренеру «Спартака» предложили искать новую работу
© Edgar Breshchanov/Global Look Press
"На мой взгляд, эксперимент с Абаскалем был прикольным. Могло получиться, но не получилось. Гильермо уже ничего не надо исправлять, ему надо себе искать новую работу", - сказал Червиченко.

"Спартак" перед стартом сезона-2022/23 возглавил испанец Гильермо Абаскаль. В минувшем сезоне красно-белые под его руководством стали третьими в чемпионате России.

10 марта "Спартак" проиграл всухую воронежскому "Факелу" в "Лужниках" со счетом 0:2.

"Спартак" с 31 очком удерживается на шестом месте в турнирной таблице. После этого тура лидером Российской премьер-лиги (РПЛ) стал "Зенит" (40 очков), который в своем матче разгромил "Урал". На одно очко отстает "Краснодар". Тройку лидеров замыкает "Динамо" (38 очков).

Футбол
Гильермо Абаскаль
Андрей Червиченко
Динамо
Зенит
Спартак
Главное о спорте
Больше новостей
Газета.Ru: главные новости