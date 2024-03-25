Тренеру «Спартака» предложили искать новую работу

Бывший президент московского "Спартака" Андрей Червиченко заявил, что главному тренеру команды Гильермо Абаскалю нужно искать новую работу, передает "Чемпионат".

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"На мой взгляд, эксперимент с Абаскалем был прикольным. Могло получиться, но не получилось. Гильермо уже ничего не надо исправлять, ему надо себе искать новую работу", - сказал Червиченко.

"Спартак" перед стартом сезона-2022/23 возглавил испанец Гильермо Абаскаль. В минувшем сезоне красно-белые под его руководством стали третьими в чемпионате России.

10 марта "Спартак" проиграл всухую воронежскому "Факелу" в "Лужниках" со счетом 0:2.

"Спартак" с 31 очком удерживается на шестом месте в турнирной таблице. После этого тура лидером Российской премьер-лиги (РПЛ) стал "Зенит" (40 очков), который в своем матче разгромил "Урал". На одно очко отстает "Краснодар". Тройку лидеров замыкает "Динамо" (38 очков).