Экс-игрок «Спартака» рассказал, когда нужно принимать решение по будущему Абаскаля

Экс-защитник московского "Спартака" Андрей Ещенко заявил, что решение по будущему главного тренера команды Гильермо Абаскаля надо принимать в конце сезона, передает "Спорт-Экспресс".

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"Я считаю, не нужно делать поспешных выводов. Осталось десять туров, полтора месяца и все закончится, а потом уже пусть принимают решения", - сказал Ещенко.

"Спартак" перед стартом сезона-2022/23 возглавил испанец Гильермо Абаскаль. В минувшем сезоне красно-белые под его руководством стали третьими в чемпионате России.

10 марта "Спартак" проиграл всухую воронежскому "Факелу" в "Лужниках" со счетом 0:2.

"Спартак" с 31 очком удерживается на шестом месте в турнирной таблице. После этого тура лидером Российской премьер-лиги (РПЛ) стал "Зенит" (40 очков), который в своем матче разгромил "Урал". На одно очко отстает "Краснодар". Тройку лидеров замыкает "Динамо" (38 очков).