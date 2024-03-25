Назван самый дорогой футболист с постсоветского пространства

Портал Transfermarkt в своем Telegram-канале опубликовал список самых дорогих футболистов постсоветского пространства.

© Alessandro Garofalo/Global Look Press

Первое место занял игрок "Наполи" Хвича Кварацхелия. Его стоимость составляет €80 млн. Второе место занял Александр Зинченко (€42 млн). Замкнул тройку Михаил Мудрик (€35 млн).

Лучшим из россиян стал Александр Головин из "Монако". С показателем €30 млн он разделил пятое место с Артемом Довбиком.

В топ-15 оказался еще один представитель России — вратарь "Краснодара" Матвей Сафонов (€15 млн). Экс-игрок "Рубина" Хвича Кварацхелия перешел в "Наполи" в июле 2022 года из "Динамо" (Батуми). В марте футболист направился из казанской команды в расположение сборной Грузии на сбор и не вернулся.

Позже "Рубин" сообщил о приостановке контракта с футболистом. В прошлом сезоне "Наполи" впервые за 33 года одержал победу в чемпионате Италии, а Кварацхелия провел 34 матча, отметившись 12 забитыми мячами и 10 результативными передачами.