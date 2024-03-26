Стало известно, кто внес залог за Дани Алвеса в размере €1 млн

Нидерландский форвард «Атлетико» Мемфис Депай помог бразильскому футболисту, бывшему защитнику «Барселоны» Дани Алвесу выйти из тюрьмы под залог в размере €1 млн. Об этом сообщает Dailysports.

Сам Алвес не мог выплатить требуемую сумму из-за того, что его счета были заморожены. Депай подружился с бразильцем, когда они вместе выступали за «Барселону» в сезоне-2020/21.

25 марта Алвес вышел из тюрьмы. Он, помимо внесения залога, передал два своих паспорта, бразильский и испанский, через свою защиту. Футболист не сможет покинуть территорию страны. Раз в неделю он обязан отмечаться в суде.

Алвес находился в тюрьме в течение последних 14 месяцев.

22 февраля 2024 года бывшего защитника сборной Бразилии и «Барселоны» Дани Алвеса приговорили к 4,5 годам тюрьмы за изнасилование. В январе 2023 года футболист был заключен под стражу после того, как одна из женщина обратилась в полицию с заявлением о том, что 30 декабря футболист засунул ей руку под нижнее белье в одном из ночных клубов Барселоны.

Мексиканский «Пумас», последний клуб Алвеса, расторг контракт с самым титулованным футболистом мира. Также жена экс-игрока «Барселоны» сообщила об уходе от защитника после случившегося.