Появилось видео выхода Дани Алвеса из тюрьмы

Появилось видео выхода бразильского футболиста Дани Алвеса из тюрьмы в испанской Каталонии, где он пробыл 14 месяцев. Кадры публикует «Чемпионат».

На кадрах видно, как Алвес, осужденный за изнасилование, выходит из здания тюрьмы. При этом у здания собрались протестующие, которые выступают против его освобождения и журналисты. Сразу после выхода из тюрьмы он сел в машину и уехал, не став давать никаких комментариев.

Футболисту удалось выйти из тюрьмы до рассмотрения апелляции под залог в один миллион евро. Также его обязали сдать свои испанский и бразильский паспорта, ежедневно являться в суд и не приближаться к жертве ближе чем на километр.

Напомним, что Алвеса задержали в январе 2023 года по обвинению в изнасиловании молодой женщины в туалете ночного клуба Барселоны. Его приговорили к 4,5 годам лишения свободы. Это решение было обжаловано защитой и стороной обвинения.