$92.78+0.16100.37+0.15
Войти в почту

Назван игрок «Спартака», застолбивший место в составе сборной

Экс-футболист и тренер московского "Спартака" Валерий Гладилин заявил, что футболист красно-белых Даниил Хлусевич был очень хорош в товарищеском матче в составе сборной России против Сербии (4:0) и теперь, вероятно, застолбит за собой позицию защитника на одном из флангов в национальной команде под руководством Валерия Карпина.

Назван игрок «Спартака», застолбивший место в составе сборной
© РИА Новости
"Хлусевич в матче с Сербией сыграл очень хорошо, заработал пенальти, обострял игру, был активен в атакующей фазе игры нашей команды. К тому же он без потери качества сыграл на обоих флангах обороны, в первом тайме — слева, во втором — справа. Хлусевич очень хорошо себя зарекомендовал. Поэтому, наверное, позиция на краю защиты в сборной останется за ним. Хотелось ли бы мне, чтобы больше спартаковских футболистов играло в национальной команде? Хотеть — это, конечно, хорошо, но есть главный тренер и его штаб, они принимают решения. Кстати, все люди во главе сборной со спартаковским прошлым", - приводит слова Гладилина Legalbet.

Специалист также рассказал, что не видит в работе Карпина и его штаба каких-то симпатий или антипатий по отношению к игрокам "Спартака", и напомнил, что против Сербии за главную команду страны сыграл также Антон Зиньковский, появившийся на замену по ходу второго тайма, а раньше в состав команды вызывались Роман Зобнин, Александр Соболев и Георгий Джикия. Также в сборную был вызван полузащитник Данил Пруцев, который не вышел на поле против Сербии.

Футбол
Даниил Хлусевич
Данил Пруцев
Георгий Джикия
Александр Соболев
Антон Зиньковский
Валерий Гладилин
Роман Зобнин
Валерий Карпин
СБОРНАЯ РОССИИ
Спартак
Главное о спорте
Больше новостей
Газета.Ru: главные новости