Фанаты «Ювентуса» отреагировали на трагедию в «Крокусе»

Фанаты итальянского "Ювентуса" из группировки Via Filadelfia'88 выразили соболезнования в связи с терактом в "Крокусе".

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В своем аккаунте в соцсетях они разместили пост с фотографией на фоне стадиона. На фото изображен баннер с надписью "V.F.88 vs МОСКВА 22-3-2024".

25 марта сборная России должна была принять в Москве Парагвай. Встреча была отменена из-за теракта в "Крокус Сити Холле" вечером 22 марта. Сначала произошла стрельба, а после нападавшие подожгли концертный зал.

21 марта россияне в товарищеском матче в Москве разгромили сборную Сербии со счетом 4:0. Голы в матче оформили Антон Миранчук, который реализовал пенальти, Максим Осипенко, Алексей Миранчук. На 88-й минуте Арсен Захарян отправил четвертый мяч в сербские ворота, но гол был отменен из-за офсайда у Ивана Сергеева.

В турнирной таблице чемпионата Италии "Ювентус" занимает третье место, набрав 59 очков. На первой строчке идет миланский "Интер", имея в активе 76 баллов. На второй строчке идет "Милан", набрав 62 очка.