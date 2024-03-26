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Станислав Черчесов может возглавить сборную Азербайджана

Бывший наставник сборной России Станислав Черчесов является кандидатом на пост главного тренера сборной Азербайджана. Об этом сообщает «Чемпионат.com».

Черчесов может возглавить иностранную сборную
© РИА Новости

По информации СМИ, на этот пост существует три претендента. Федерация футбола Азербайджана еще не сделала предложение тренеру, но включила его в шорт-лист кандидатов.

Однако в азербайджанской Федерации подобную информацию опровергли.

«Решение по поводу нового главного тренера сборной будет обсуждаться после собрания рабочей группы Федерации. На данный момент ни со Станиславом Черчесовым, ни с кем-либо другим мы переговоры не ведем. Официально никому из специалистов пост главного тренера сборной Азербайджана предложен не был», — указали в организации в комментарии Sport24.

Черчесов начал тренировать сборную России в 2016 году. На домашнем чемпионате мира команда под его руководством смогла дойти до четвертьфинала, где уступила финалисту турнира — сборной Хорватии. Он был уволен после неудачного выступления сборной на чемпионате Европы — 2020, прошедшем летом 2021 года.

Черчесов в конце декабря 2021 года возглавил венгерский «Ференцварош». Он привел команду к победе в чемпионате и Кубке страны. В июле 2023 года он был уволен после вылета из квалификации Лиги чемпионов.

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