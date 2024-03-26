Генеральный секретарь Российского футбольного союза (РФС) Максим Митрофанов рассказал о своей мечте, которая связана с российской национальной командой.

Его слова приводит «Спорт-Экспресс».

«Чтобы сборная России играла в официальных матчах. Это зависит не от нас? От нас это тоже зависит. Пусть это будет нашей главной целью», — заявил Митрофанов.

Весной 2022 года Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) приняли решение отстранить сборную России, а также все российские клубы от участия во всех соревнованиях, подконтрольных этим организациям. С тех пор национальная команда проводит только товарищеские игры. В 2023 году российская команда сыграла шесть таких матчей. Российские клубы также играют только товарищеские матчи с иностранными клубами.

Со стороны УЕФА была попытка вернуть юношескую сборную России на международную арену, но осенью 2023 года исполком организации отменил принятое решение о допуске.

21 марта в рамках товарищеского поединка сборная России разгромила команду Сербии со счетом 4:0. 25-го числа подопечные Валерия Карпина должны были провести поединок против национальной команды Парагвая, однако матч был отменен из-за теракта, который произошел в подмосковном «Крокус Сити Холле».