Митрофанов объяснил, как «Арсенал» заявил Аршавина из-за одного слова в письме

Генеральный секретарь Российского футбольного союза (РФС) и бывший генеральный директор «Зенита» Максим Митрофанов рассказал, как в своё время Андрея Аршавина заявили за лондонский «Арсенал» из-за одного его слова в электронном письме.

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