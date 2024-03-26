Геннадий Орлов: мы это не говорим, но в России плохие тренеры на всех уровнях

Известный комментатор и журналист Геннадий Орлов считает, что в России очень слабо развита тренерская деятельность.

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«У нас плохие тренеры. Мы это не говорим, у нас плохие тренеры на всех уровнях, и те единицы, ну вот Семак сейчас командой [руководит]. А до него, в «Зените», кто тренировал и побеждал? Иностранцы. Ну, это же о чём-то говорит. Поэтому надо внутренне вот эти резервы поднимать», — сказал Орлов в выпуске YouTube-канала «Такой футбол».

Напомним, после 20 туров Российской Премьер-Лиги нынешнего сезона во главе турнирной таблице расположился «Зенит», возглавляемый Сергеем Семаком. Сине-бело-голубые опережают преследующий их «Краснодар» на одно очко. Тройку лидеров замыкает московское «Динамо».