Митрофанов рассказал, кого «Зенит» мог подписать вместо Халка и Витселя

Бывший генеральный директор «Зенита» Максим Митрофанов рассказал, что петербургский клуб был близок к подписанию Марека Гамшика и Эдинсона Кавани, когда они выступали за итальянский «Наполи».

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– Вы участник двух самых легендарных трансферов в истории РПЛ – Витселя и Халка. Как это было?

– Ой, это шикарная история. Мне часа не хватит, чтобы во всех подробностях рассказать, но попробую. Мы тогда несколько трансферных окон подряд никого не покупали, а Спаллетти после двух чемпионств принципиально хотел купить очень сильных игроков, чтобы добиться успеха в Лиге чемпионов. Халка мы рассматривали ещё в 2010 году, когда Спаллетти только пришёл. Тогда его можно было купить за € 8-10 млн, но не сложилось. Ну и летом 2012 года к нам пришёл Лучано. Сказал, что Халк – это тот, кто ему нужен. И добавил, что Витсель – его мечта.

– И вы начали переговоры?

– Сначала мы сели и все вместе определили, сколько каждый из них стоит. Решили, что за Халка больше € 30 млн мы платить не готовы, с чем Спаллетти тоже согласился. На Витселя у нас потолок был € 23 млн. И изначально, когда нам сказали, что Витсель обойдётся в € 25 млн, мы решили поискать кого-то ещё. Кем-то ещё были тогда игроки «Наполи» Гамшик и Кавани. В итоге эта пара оказалась для нас дороговата, хотя на деле в сумме выходили те же € 80 млн, но пропорции были другие – за одного хотели € 50 млн, за второго – € 30 млн. В итоге Спаллетти сам сказал, что они столько не стоят.