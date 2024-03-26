Эрлинг Холанд был готов перейти в «Барселону» в 2022 году.

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Сегодня появилась информация о том, что каталонский клуб хочет подписать нападающего «Манчестер Сити» в 2025 году.

«Барселона» уже пыталась подписать Холанда в прошлом. До перехода Роберта Левандовского каталонцы работали над трансфером норвежца – контакты с его отцом и Мино Райолой, который тогда был агентом форварда, начались в апреле 2021-го. Они прилетали в Барселону, чтобы познакомиться со спортивным проектом клуба, затем отправились в Мадрид, а потом – в Англию, где посетили базы «Манчестер Сити», «Манчестер Юнайтед», «Челси» и «Ливерпуля».

Через несколько месяцев, летом 2021-го, когда из «Барселоны» ушел Лео Месси, Холанд не покинул «Боруссию», но дал согласие на переход в каталонский клуб летом 2022-го.

В марте 2022-го Хави летал в Мюнхен, чтобы встретиться с Холандом лично и рассказать о деталях проекта. Эрлинг был очень воодушевлен в связи с возможностью оказаться в «Барселоне», однако сделка сорвалась из-за тяжелого финансового положения клуба. В итоге «Барса» подписала Левандовского за 45+5 млн евро.

Несмотря на ту неудачу, двери «Барсы» по-прежнему открыты для Холанда. В ходе прошлого месяца клуб сделал новый запрос по форварду – его агенту Рафаэле Пименте. Она встречалась со спортивным директором сине-гранатовых Деку.

Теперь каталонцы намерены подписать Холанда летом 2025-го.

В этом сезоне Холанд забил 29 голов и сделал 6 результативных передач в 34 матчах за «Ман Сити» во всех турнирах.