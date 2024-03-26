Экс-тренер сборной России рассказал, что его возмутило в Абаскале

Бывший главный тренер сборной России Борис Игнатьев признался, что не понимает решения наставника московского «Спартака» Гильермо Абаскаля уехать из Санкт-Петербурга перед матчем 19-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с «Зенитом» (0:0). Его слова приводит «Евро-Футбол.Ру».

«Меня возмутил его отъезд с матча с «Зенитом»! Футболист всегда оглядывается на своего тренера, слушает его интонацию. Второй и пятый тренер не влияют на игрока. Главный тренер – это психолог, от которого все зависит. Я никак не могу понять его поступок», — заявил Игнатьев.

Абаскаль возглавил «Спартак» перед стартом сезона-2022/23. По ходу сезона он продлил контракт с командой с увеличением заработной платы. В минувшем сезоне красно-белые под его руководством стали третьими в чемпионате России. Зимой СМИ сообщили, что Абаскаль может возглавить испанский «Кадис».

10 марта «Спартак» всухую проиграл воронежскому «Факелу» в «Лужниках» со счетом 0:2. Московская команда с 31 очком удерживается на шестом месте в турнирной таблице.

В следующем туре Российской премьер-лиги красно-белые сыграют дома с екатеринбургским «Уралом».