Захарян назвал самую странную вещь в Испании, к которой еще не привык

Российский полузащитник «Реала Сосьедад» Арсен Захарян рассказал самой странной бытовой вещи в Испании, к которой он ещё не привык. Футболист выделил строгость графиков и расписаний во всех сферах жизни. По словам Захаряна, даже рестораны и доставка еды работают с перерывами, что создавало для него дискомфорт после переезда из России.

© Чемпионат.com

«Самая странная вещь в Испании, к которой я ещё не привык? Для меня непривычно, что всё работает по расписанию. Те же рестораны работают с паузами. Даже доставка еды и то — с перерывами. Поначалу было очень непривычно, но сейчас более-менее уже привык к этому», — приводит слова Арсена Захаряна Sport24.

Напомним, Захарян перешёл в «Реал Сосьедад» из московского «Динамо» в летнее межсезонье 2023 года за € 13 млн. В составе испанской команды провёл 32 игры во всех турнирах (включая пять в Лиге чемпионов). На счету Арсена один гол и одна результативная передача.