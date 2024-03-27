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Футболист "Реала Сосьедад" о русском мате: японец Кубо налету все схватывает

Полузащитник испанского «Реала Сосьедад» Арсен Захарян рассказал, что учит своих партнеров по команде русскому мату, передает Sport24.

Захарян рассказал, как учит игроков «Реала Сосьедад» русскому мату
© globallookpress.com
«Мы часто с ребятами играем в карты, где я часто использую русские слова. Учу их плохому русскому. Японец Кубо налету все схватывает. Он запоминает русский мат с первого раза», — сказал Захарян.

21 марта Захарян сыграл за сборную России в товарищеском матче против Сербии (4:0). Он вышел на поле на 65-й минуте и отметился результативной передачей.

15 марта Захарян забил свой дебютный гол за «Реал Сосьедад» в ворота «Кадиса», матч состоялся в рамках чемпионата Испании.

19 августа 2023 года «Реал Сосьедад» объявил о переходе Арсена Захаряна из московского «Динамо». Его контракт с командой рассчитан до июня 2029 года. Захарян дебютировал за «Реал Сосьедад» 25 августа в матче против «Лас-Пальмас», появившись на поле на 75-й минуте. Всего он провел за испанский клуб в Ла Лиге 20 матчей (1+1).

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