Колосков высказался об идее приглашения «Фенербахче» в РПЛ

Почетный президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков раскритиковал идею приглашения в Российскую премьер-лигу (РПЛ) турецкого «Фенербахче». Его слова передает Sport24.

«РПЛ что, помойка, чтобы приглашать какой-то «Фенербахче», который выгнали из Турции?! Какую-то команду выгнали, а мы должны ее подхватить? Думайте вообще! Какой будет имидж у РПЛ, если будем продвигать эту инициативу? Да и зачем, если это настоящее позорище. Поэтому, с моей точки зрения, тему приглашения «Фенербахче» в российский чемпионат обсуждать не стоит», — сказал Колосков.

У «Фенербахче» возникли проблемы в турецком чемпионате. Клуб хотел бы выступать в другой европейской лиге после нападения фанатов «Трабзонспора» на команду.

В 20-м туре РПЛ «Зенит» разгромил «Урал» со счетом 4:1. Это позволило команде Сергея Семака подняться на первое место в турнирной таблице. У петербуржцев 40 набранных очков. На второе место переместился «Краснодар», который уступил «Ростову» со счетом 1:2. Команда поменяла тренера, теперь «быков» возглавляет Мурад Мусаев. Отставание от «Зенита» составляет одно очко. Тройку лидеров замыкает «Динамо» (38 очков).