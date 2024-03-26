ФИФА может вмешаться в работу федерации футбола Испании из-за скандалов с Рубиалесом

Международная федерация футбола (ФИФА) может вмешаться в деятельность Королевской испанской футбольной федерации (RFEF) в связи с отсутствием порядка в этой структуре, который был обнаружен благодаря ряду скандальных ситуаций, связанных с её бывшим главой Луисом Рубиалесом. Об этом сообщает Mundo Deportivo.

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По информации источника, документы, найденные в ходе обысков Гражданской гвардией в офисе RFEF, доказывают, что Луис Рубиалес и его команда в период своей работы участвовали в коррупционных сделках, отмывании денег, недобропорядочном управлении.

Подчёркивается, что ФИФА может установить надзор за проведением выборов нового президента RFEF, которые должны были состояться раньше, но были отменены из-за обысков Гражданской гвардии.

Напомним, ранее СМИ сообщали, что на текущий момент Рубиалес находится в Доминиканской Республике, откуда планирует вернуться в Испанию 6 апреля, где он будет взять под стражу.