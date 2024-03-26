Червиченко: чемпионскую интригу в РПЛ можно хоронить

Бывший президент московского «Спартака» Андрей Червиченко высказался о шансах команд Российской Премьер-Лиги в борьбе за призовые места.

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«Думаю, чемпионскую интригу теперь можно хоронить. Не думаю, что кто-то может помочь «Краснодару». Мусаев – не чемпионский тренер. Сейчас у всех конкурентов «Краснодара» появилась отличная возможность опередить их. ЦСКА, «Локо» и «Спартак» теперь запросто могут спихнуть «Краснодар». Теперь «Динамо» займёт минимум второе место. И даже не факт, что бело-голубые не укусят «Зенит», — приводит слова Червиченко интернет-издание «Евро-Футбол.Ру».

Напомним, после 20 туров Российской Премьер-Лиги нынешнего сезона во главе турнирной таблицы расположился санкт-петербургский «Зенит». Сине-бело-голубые опережают преследующий их «Краснодар» на одно очко. Тройку лидеров замыкает московское «Динамо». ЦСКА и «Локомотив» занимают четвёртую и пятую строчку соответственно. Обе команды набрали по 32 очка — на восемь меньше, чем у «Зенита».