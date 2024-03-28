Захарян назвал самого неприятного соперника

Российский полузащитник «Реала Сосьедад» Арсен Захарян ответил на вопрос о самом неприятном для него сопернике.

© Чемпионат.com

«Было сложнее всего бегать за Хакими в матчах Лиги чемпионов. Это самый быстрый футболист. Было тяжеловато играть против него», — приводит слова Захаряна Sport24.

Напомним, 20-оетний Захарян перешёл в «Реал Сосьедад» из московского «Динамо» в летнее межсезонье 2023 года за € 13 млн. В составе испанской команды он провёл 32 игры во всех турнирах (включая пять в Лиге чемпионов). На счету Арсена один гол и одна результативная передача. «Реал Сосьедад» после 29 туров чемпионата Испании сезона-2023/2024 располагается на шестом месте в таблице.