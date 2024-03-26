РПЛ представила топ-5 игроков по количеству возвратов мяча на чужой половине поля

Пресс-служба Российской Премьер-Лиги опубликовала пятёрку лучших футболистов по количеству возвратов мяча на чужой половине поля. Данный рейтинг возглавил капитан «Ростова» Данил Глебов. На втором месте расположился албанский форвард казанского «Рубина» Мирлинд Даку. Тройку лидеров этого списка замкнул 35-летний нападающий московского «Локомотива» Артём Дзюба.

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Топ-5 футболистов РПЛ по количеству возвратов мяча на чужой половине поля: