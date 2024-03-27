Жена Карпина: никаких переговоров с РФС пока не ведется

Дарья Карпина, супруга главного тренера сборной России Валерия Карпина, высказался о возможном продлении контракта своего мужа с Российским футбольным союзом (РФС). Ранее в СМИ появлялась информация, что РФС хочет продлить контракт Валерия Карпина со сборной России до 2026 года.

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«РФС хочет обсудить с моим мужем продление контракта до лета 2026 года? Я впервые слышу об этом. Мне ничего не известно. Моё отношение к возможному продлению? А чего рассуждать о том, что еще не произошло? Насколько я знаю, никаких переговоров на сегодняшний день не ведется. Поэтому я об этом даже не задумываюсь", — приводит слова Дарьи Карпиной «РБ Спорт».

Напомним, Валерий Карпин совмещает должности главного тренера футбольного клуба «Ростов» и сборной России. При этом российские клубы и сборные отстранены от международных турниров.