РФС предложит Карпину новый контракт со сборной России

Российский футбольный союз (РФС) намерен оставить Валерия Карпина на посту главного тренера сборной.

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Организация в ближайшее время начнет переговоры с 55-летним специалистом о новом контракте. Об этом сообщает «Спорт-Экспресс».

Ранее генеральный секреталь РФС Максим Митрофанов в интервью заявил, что доволен работой Карпина и высказался о желании продлить сотрудничество.

Карпин руководит сборной России с августа 2021 года. Действующее соглашение сторон рассчитано до августа этого года. На этой должности он сменил Станислава Черчесова, который возглавлял команду с 2016 года. Под руководством Карпина сборная России на групповом этапе отбора на ЧМ-2022 в Катаре финишировала на втором месте, но не смогла завершить отбор на мировое первенство из-за отстранения со стороны ФИФА и УЕФА в феврале 2022 года. По этой причине 2023 году сборная России проводила только товарищеские матчи с рядом африканских и азиатских стран. Свой последний официальный матч российская команда провела в ноябре 2021 года против Хорватии в рамках квалификации на ЧМ-2022.