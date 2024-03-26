Сборная Грузии вышла в финальную часть Евро-2024

Сборная Грузии по футболу в серии пенальти одержала победу над Грецией и вышла в финальную стадию чемпионата Европы 2024 года.

Финальная встреча стыкового турнира, которая прошла в Тбилиси, завершилась со счетом 0:0 в основное и дополнительное время. В серии пенальти точнее оказались грузинские футболисты 4:2.

В составе сборной Грузии в стартовом составе вышли экс‑футболисты «Рубина» и «Локомотива» Соломон Кверквелия и Хвича Кварацхелия. Кверквелия отыграл всю встречу, Кварацхелия получил травму паха и был заменен на 109‑й минуте. Бывший нападающий «Рубина», тульского «Арсенала» и «Ротора» Зурико Давиташвили вышел на замену на 104‑й минуте.

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Сборная Грузии впервые в истории сыграет на чемпионате Европы и выступит в группе с командами Турции, Португалии и Чехии. Турнир пройдет в Германии с 14 июня по 14 июля.