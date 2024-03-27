Определились все участники чемпионата Европы по футболу 2024 года, который пройдет в Германии. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Три финальные встречи квалификации прошли во вторник, 26 марта. Грузия в серии пенальти обыграла Грецию, а Польша — Уэльс. Кроме того, Украина победила Исландию.

Всего в групповом этапе турнира выступят 24 сборные, которые поделены на шесть групп. Турнир пройдет с 14 июня по 14 июля. Действующим чемпионом Европы является Италия.

Российские футбольные клубы и сборные не принимают участия в международных турнирах по решению Международной федерации футбола и Союза европейских футбольных ассоциаций.