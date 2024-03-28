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Экс-тренер ЦСКА Тарханов предрек трудности "Зениту" в игре с "Крыльями Советов"

Бывший главный тренер московского ЦСКА и екатеринбургского «Урала» Александр Тарханов в интервью Legalbet заявил, что самарские «Крылья Советов» могут зацепиться за очки в матче 22-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) против петербургского «Зенита».

«Зениту» предрекли трудности в игре с «Крыльями Советов»
© РИА Новости

По его мнению, волжане способны навязать борьбу лидеру российского чемпионата.

«Конечно, «Зенит» — опасный соперник, к тому же сейчас они основательнее включатся в борьбу за первое место. Они во всех линиях сильнее «Крыльев», которые к тому же не очень удачно начали весеннюю часть сезона. Но, думаю, самарцы могут не уступить, потому что играют дома. Они способны доставить петербуржцам трудности», — заявил Тарханов.

«Зенит» возглавляет турнирную таблицу Российской премьер-лиги (РПЛ). Подопечные Сергея Семака за 20 туров набрали 40 очков. В 22-м туре национального первенства «Зенит» на выезде сыграет с самарскими «Крыльями Советов», игра состоится 30 марта в 14:00 по московскому времени.

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