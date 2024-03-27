Божович: Российским футболистам нужно уезжать в Европу

Бывший главный тренер московских «Динамо» и «Локомотива» Миодраг Божович заявил «Матч ТВ», что согласен с мнением Валерия Карпина по поводу необходимости отъезда российских футболистов в Европу.

© Матч ТВ

В сентябре прошлого года Карпин заявил, что если у игрока есть хорошее предложение из европейского чемпионата, то стоит соглашаться.

— Вы согласны с мнением Карпина?

— Нужно уезжать, потому что необходимо сравнивать себя с другими. Раньше не уезжали, потому что и дома было хорошо. Сейчас все стремятся в другие чемпионаты, хотят проверить силы (в играх) с серьезными футболистами из Европы. Просто изменилась жизнь.

— И вы верите, что нынешнее поколение способно конкурировать с игроками в ведущих лигах Европы?

— Почему нет? Вспомните, сколько раньше было прекрасных игроков: Карпин, Дмитрий Хохлов, Александр Мостовой, Сергей Юран, Дмитрий Черышев, в Англии ребята играли, тот же Андрей Аршавин, — сказал Божович «Матч ТВ».