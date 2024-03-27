Миодраг Божович назвал тренеров РПЛ, которых уважает больше всего

Бывший главный тренер ряда клубов РПЛ Миодраг Божович заявил «Матч ТВ», что больше всего из специалистов, работавших в чемпионате России, уважает Дика Адвоката и Валерия Карпина.

Божович в России работал в «Москве», «Амкаре», «Ростове», московском «Динамо», «Локомотиве», тульском «Арсенале» и «Крыльях Советов». Адвокат возглавлял «Зенит» с 2006 по 2009 год, вместе с голландцем петербуржцы выиграли чемпионат России, Кубок и Суперкубок УЕФА. Карпин в данный момент занимает пост главного тренера в «Ростове» и сборной России, он дважды завоевывал серебряные медали со «Спартаком».

— Кого из тренеров, которые работали в России, вы уважаете больше всего?

— Дика Адвоката.

— Почему?

— Великолепный специалист и человек. Вы видели, как его провожали в Петербурге? Не для всех такое сделают. И он это заслужил своей работой, результатом и отношением к городу и команде.

— А из российских тренеров?

— Карпина. Без вопросов.

— С нами Валерий Георгиевич общается достаточно специфично. Какой у вас с ним опыт общения?

— У меня прекрасный опыт общения с Карпиным. Да, бывает, что он оказывает давление, но это не специально. Флеш‑интервью и послематчевые пресс‑конференции так проходят во многом из‑за прилива адреналина. После игры очень трудно сделать быстрые и верные выводы. Их можно озвучить уже после того, как рассмотрены все материалы и проведена теория, — сказал Божович «Матч ТВ».