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Тренер Божович: "Спартаку" на первом месте в РПЛ мешают быть гороскопы

Черногорский тренер Миодраг Божович заявил, что московскому «Спартаку» мешают гороскопы, передает «Матч ТВ».

Иностранный тренер обвинил гороскопы в неудачах «Спартака»
© РИА Новости
«Кто мешает остальным быть такими же, как «Зенит»? Кто мешает «Спартаку» быть на первом месте? Если только гороскопы», — сказал Божович.

10 марта «Спартак» всухую проиграл воронежскому «Факелу» в «Лужниках» со счетом 0:2. Московская команда с 31 очком удерживается на шестом месте в турнирной таблице.

В следующем туре Российской премьер-лиги красно-белые сыграют дома с екатеринбургским «Уралом». «Спартак» в данный момент занимает шестое место в Российской премьер-лиге под руководством Гильермо Абаскаля, набрав 31 очко после 20 туров. От лидирующего в турнире «Зенита» красно-белые отстают на девять баллов. Именно с «Зенитом» команда Абаскаля встретится в двухматчевом противостоянии в полуфинале Кубка России в Пути РПЛ.

Футбол
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