Пономарев заявил, что Чалов бесполезен на поле

Бывший защитник ЦСКА Владимир Пономарев подверг критике игру нападающего московского клуба Федора Чалова.

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«Надеюсь, Чалов после перерыва на матчи сборных все-таки придет в чувство и будет играть высоком уровне — как и должен лидер команды. Пока Чалов пытается выбить себе контракт пожирнее, на поле он бесполезен. Эти мысли явно отвлекают его от футбола. Не удивлюсь, если Федотов оставит Федора на скамейке в следующем матче», — цитирует Пономарева «РБ Спорт».

Чалов является воспитанником академии ЦСКА. Контракт футболиста с армейским клубом действует до конца 2024 года.

Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость россиянина в 12 миллионов евро.

В текущем сезоне 25-летний нападающий принял участие в 29 матчах ЦСКА, забил 11 голов и отдал четыре голевые передачи.

После 20 туров ЦСКА занимает 4-е место в РПЛ с 32 очками. Лидирует «Зенит» с 40 очками.