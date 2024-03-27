Тренер Испании раскритиковал освистывание нападающего в матче с Бразилией

Главный тренер сборной Испании Луис де ла Фуэнте раскритиковал болельщиков за освистывание нападающего Альваро Мораты в товарищеском матче с Бразилией (3:3). Игра прошла на стадионе «Сантьяго Бернабеу», ранее в своей карьере испанский нападающий «Атлетико» выступал за мадридский «Реал».

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«Обидно, что в моей стране игрока сборной освистывают. Мне стыдно за это. «Сантьяго Бернабеу» – большой стадион, но как испанцу мне стыдно, что испанского футболиста освистывают. Но нужно отметить, что подавляющее большинство болельщиков поддерживали сборную. Когда речь заходит о сборной, мы должны отбросить цвета клубов», — приводит слова Луиса де ла Фуэнте испанское интернет-издание Marca.

В нынешнем сезоне Мората провёл за «Атлетико» 40 матчей во всех турнирах, в которых забил 20 мячей и отдал три голевые передачи.