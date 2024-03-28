Месси назвал любимые виды спорта, помимо футбола

Нападающий сборной Аргентины и «Интер Майами» Лионель Месси назвал любимые виды спорта, кроме футбола.

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«Теннис, падел, баскетбол, а также американский футбол. Я узнаю много нового об американском футболе, стал лучше его понимать и получать от него удовольствие», — приводит слова Месси Essentially Sports со ссылкой на подкаст Big Time на канале MBC.

Напомним, Месси выступает за «Интер Майами» с 2023 года. Контрактное соглашение футболиста с клубом рассчитано до 2025 года. На данный момент трансферная стоимость футболиста оценивается в € 30 млн. Ранее аргентинский нападающий выступал за «ПСЖ» и «Барселону».

В нынешнем сезоне Месси принял участие в пяти матчах во всех турнирах, в которых забил пять голов и сделал две результативные передачи.